Nei guai una coppia di Arzachena.

Una coppia accusata di stalking e minacce è stata allontanata dal palazzo in cui vivevano ad Arzachena. Le denunce effettuate dai vicini, che avevano lamentato anche la loro condotta violenta, hanno portato al provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania.

Nella documentazione presentata contro la coppia, sono state redatte nero su bianco le intimidazioni e i comportamenti terrorizzanti, al punto da cambiare le abitudini della vita quotidiana dei vicini. Per questo la magistratura ha emesso la misura cautelare per evitare che le minacce possano concretizzarsi in comportamenti.

