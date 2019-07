Il campione di tennis in Costa Smeralda.

La recente fatica di Wimbledon non l’ha piegato. Anzi, nonostante in semifinale abbia dovuto cedere la vittoria al rivale Roger Federer, nessuno potrà mai scucirgli di dosso l’attributo di essere uno dei migliori tennisti del mondo.

Se non addirittura il migliore, essendo l’unico che ha vinto per tre volte il Roland Garros e gli Us Open nella stessa stagione. Il mito della racchetta Rafael Nadal è, in questi giorni, in Costa Smeralda a godersi un po’ di meritato riposo.

E, rigorosamente in tenuta sportiva, si è fatto immortalare dal Consorzio Costa Smeralda mentre impugna una mazza da golf. Un modo per svagarsi, certamente, prima del suo prossimo impegno.

