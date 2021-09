Ad Arzachena i necrologi saranno digitali.

Il necrologio diventa digitale ad Arzachena, dove il Comune ha avviato un progetto di digitalizzazione per migliorare il decoro urbano, la pulizia di muri e strade ed evitare gli sprechi di carta. L’iniziativa è a cura del delegato al Commercio e alle Attività Produttive, Mario Russu. Presto si terrà l’incontro con i titolari di agenzie funebri per definire le modalità di accesso e gestione dei supporti che daranno le informazioni ai cittadini sui decessi di Arzachena e dei centri limitrofi.

“Con una piattaforma digitale a gestione centralizzata da remoto dei necrologi vogliamo mettere ordine al caos di carta e colla che imbrattano muri e creano rifiuti non riciclabili per strada, oltre che danneggiare l’immagine della città – spiega il delegato Russu -. L’Amministrazione comunale sta lavorando su più fronti per migliorare il decoro urbano. Lo faremo anche liberando muri e pensiline da migliaia di fogli attaccati in modo incontrollato ogni anno, evitando così sporcizia e disordine. Si tratta di una innovazione importante che cambia il volto di interi quartieri, o ingressi di borghi e rioni, invasi di annunci mortuari, spesso non rimossi per mesi dopo l’evento. Questa idea si tradurrà anche in un risparmio di tempo e denaro per le agenzie”.

Il Comune ha già individuato cinque siti in cui allestire gli impianti digitali dotati di monitor su cui saranno trasmessi i necrologi della settimana. Saranno collocati nel centro urbano di Arzachena, ma anche a Cannigione, Abbiadori, Monticanaglia e Baja Sardinia.

(Visited 105 times, 105 visits today)