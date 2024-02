Una nuova installazione artistica nella scalinata di Arzachena

La scalinata di Arzachena.

Arzachena si prepara ad accogliere una nuova opera d’arte che renderà ancora più affascinante il centro storico: la nuova installazione artistica sulla scalinata di Santa Lucia sarà svelata in tempo per Pasqua.

L’artista scelto per questa commissione speciale è Fabio Petani, noto per il suo talento nel fondere la natura con l’arte, creando paesaggi urbani unici e suggestivi. L’iniziativa è stata promossa con entusiasmo dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, che ha lavorato con Petani per portare questo progetto a compimento.

L’installazione, che rimarrà al suo posto per tutto il 2024, promette di catturare l’attenzione dei residenti e dei visitatori, aggiungendo un tocco di bellezza e creatività alla vita quotidiana della città.

