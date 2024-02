Karol e Giuseppe e la possibile pista.

Sono ormai passati 8 giorni dalla scomparsa di Karol e Giuseppe. Più ore passano più l’angoscia diventa grande per le famiglie dei due adolescenti, che attendono notizie sui loro ragazzi. Tutte le segnalazioni sono cadute nel vuoto e non ci sono nuovi sviluppi.

Intanto si indaga sulle motivazioni che hanno portato Karol Canu e Giuseppe Contini a sparire nel nulla e c’è l’ipotesi che il 17enne e il 15enne siano entrati in un giro di amicizie sbagliate, che si sono approfittate della loro ingenuità tipica della fanciullezza o che i due si siano nascosti da qualcuno perché sotto minaccia. Karol e Giuseppe potrebbero, infatti, essersi fidati di qualcuno che conoscevano poco e che li ha messi nei guai.

I due non hanno organizzato una fuga, poiché entrambi non hanno portato niente da casa, né soldi, né abiti e nemmeno il caricabatterie dei loro telefonini. I due giovani potrebbero aver deciso quella sera di nascondersi da qualcuno.

Attorno alla vicenda un muro di omertà, che fa male alle famiglie dei giovani, le quali sono convinte che i conoscenti dei loro ragazzi sappiano molte cose sulla loro sparizione, ma che hanno paura di parlare. Così hanno rivolto numerosi appelli anche in televisione per chiedere loro di rivolgersi a loro o alle forze dell’ordine, anche in forma anonima, per aiutarli a ritrovare Karol e Giuseppe.

Le segnalazioni a “Chi l’ha visto?”.

Alcune segnalazioni sulla scomparsa dei due giovanissimi sono arrivate al programma “Chi l’ha visto?”. Sarebbero gli amici in comune di Karol e Giuseppe ad aver parlato e detto dove si trovano i due ragazzi e questo potrebbe aprire una pista sul caso.

L’appello della sorella: “Sono arrivate segnalazioni importanti che ci possono portare a seguire qualche pista – ha detto Chiara -, quindi prego tutte le persone che sanno cose aggiuntive o cose che ci possono dire che per loro possono sembrare piccolezze, di segnalare tutto quello che loro sanno. Le persone che hanno segnalato non vengono rivelate a voi né a nessun altro. Non abbiate paura e continuate a segnalare e chiedo alle famiglie che conoscevano Giuseppe e Karol di interrogare i loro figli”.

