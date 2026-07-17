Nuova piazza Aga Khan a Porto Cervo, il tributo di Cerasarda

Il tributo di Cerasarda al principe Aga Khan a Porto Cervo.

Un omaggio alla memoria di Karim Aga Khan IV e al legame profondo tra la Costa Smeralda, la Sardegna e la tradizione artigianale dell’isola. In occasione dell’intitolazione della nuova piazza Karim Aga Khan IV a Porto Cervo, Cerasarda ha celebrato la figura del principe filantropo con due opere realizzate nella storica manifattura di Olbia: un piatto artistico commemorativo donato alla famiglia dell’Aga Khan e la targa in ceramica che identifica il nuovo spazio pubblico.

La cerimonia si è svolta lo scorso 9 luglio e ha rappresentato un momento simbolico per ricordare il ruolo avuto da Karim Aga Khan IV nello sviluppo della Costa Smeralda e nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Gallura. Proprio dalla sua visione nacque anche Cerasarda, realtà destinata a diventare uno dei simboli della ceramica artistica sarda, capace di unire lavorazione artigianale, ricerca estetica e ispirazioni mediterranee.

Durante l’evento Martina Romani, direttore marketing del Gruppo Romani, ha consegnato alla famiglia del principe l’opera commemorativa realizzata dagli artigiani della manifattura olbiese. Il piatto rappresenta un’espressione del linguaggio creativo di Cerasarda, dove forme, colori e decorazioni richiamano la tradizione ceramica dell’isola reinterpretata attraverso una sensibilità contemporanea.

“Cerasarda è nata dalla volontà di Karim Aga Khan IV di preservare e valorizzare una tradizione profondamente radicata nella cultura sarda – ha dichiarato Martina Romani -. Essere presenti in questa giornata e celebrare la sua memoria significa riaffermare il legame che unisce Cerasarda a questa terra e alla visione che ne ha ispirato la nascita. È un’eredità che sentiamo la responsabilità di custodire e tramandare ogni giorno”.

La presenza dell’azienda alla cerimonia non si è limitata al dono commemorativo. Cerasarda ha infatti realizzato anche la targa in ceramica destinata alla nuova piazza dedicata all’Aga Khan, proseguendo una tradizione che accompagna la storia stessa di Porto Cervo. Fin dalla nascita della località, infatti, la manifattura olbiese ha contribuito alla definizione dell’identità visiva della Costa Smeralda attraverso la creazione e la decorazione manuale delle targhe che indicano strade, piazze e luoghi simbolici. Elementi diventati nel tempo parte integrante del paesaggio urbano di Porto Cervo, caratterizzato da dettagli architettonici e artistici capaci di distinguere il borgo gallurese nel panorama internazionale.

Oggi Cerasarda, entrata a far parte del Gruppo Romani, continua a portare avanti quella stessa idea originaria: raccontare la Sardegna attraverso la ceramica, trasformando un materiale antico in uno strumento di espressione culturale. La produzione dell’azienda mantiene un forte legame con il territorio, con lavorazioni che conservano il valore dell’artigianalità e allo stesso tempo dialogano con il design contemporaneo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui