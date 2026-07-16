Meteo Olbia 17 luglio, il caldo africano protagonista in Gallura

Le previsioni meteo per venerdì 17 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per venerdì 17 luglio a Olbia e in Gallura continua la fase di caldo intenso che accompagna il nord-est della Sardegna ormai da diversi giorni. Il meteo a Olbia sarà stabile, con cielo in prevalenza sereno e nessuna precipitazione prevista. Anche per la giornata di venerdì resta valido l’avviso della Protezione civile regionale per temperature molto elevate, con valori superiori ai 37 gradi in molte aree dell’isola e condizioni particolarmente pesanti nelle zone interne.

Temperature elevate e massima attenzione nelle ore centrali

Sulla fascia costiera il mare contribuirà a mitigare leggermente il caldo, ma la sensazione di afa sarà comunque marcata durante il pomeriggio. Nell’entroterra gallurese le temperature potranno salire sensibilmente, rendendo consigliabile limitare le attività fisiche nelle ore più calde della giornata. I venti resteranno deboli e non sono previsti fenomeni di instabilità.

Nel pieno della stagione turistica, migliaia di visitatori continueranno ad affollare il litorale gallurese, da Budoni e San Teodoro fino a Golfo Aranci, Porto Cervo, Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura e all’arcipelago di La Maddalena. Le condizioni del mare saranno favorevoli per la balneazione e le escursioni in barca, ma sarà fondamentale proteggersi dal sole con cappelli, crema solare e un’adeguata idratazione.

Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata pienamente estiva ma caratterizzata da un caldo eccezionale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il picco dell’ondata di calore interesserà ancora la Sardegna nella giornata di venerdì, prima di un possibile graduale cambiamento del quadro meteorologico nel corso del fine settimana.

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