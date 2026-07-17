Allarme sicurezza in via Bazzoni Sircana a Olbia.

Il tema della sicurezza sulle strade di Olbia si intreccia con quello della mobilità sostenibile, dopo una segnalazione arrivata da alcuni cittadini sulle difficoltà incontrate da chi percorre a piedi o in bicicletta via Bazzoni Sircana. La strada, che collega la zona dell’ospedale con l’uscita verso la tangenziale ovest, è uno dei tratti più trafficati della città e ogni giorno viene attraversata da numerosi automobilisti. Proprio per questo motivo, la convivenza tra il traffico veicolare e gli utenti più vulnerabili della strada presenterebbe alcune criticità.

L’introduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, adottata con l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e ridurre i rischi per pedoni e ciclisti, rappresenta un passo verso una mobilità più attenta alle diverse esigenze. Tuttavia, per chi sceglie di spostarsi senza automobile, restano importanti anche le condizioni delle infrastrutture e degli spazi disponibili lungo i percorsi. Via Bazzoni Sircana riveste un ruolo strategico nella viabilità cittadina: oltre a servire l’area dell’ospedale, rappresenta un collegamento diretto verso una delle principali vie di uscita dalla città. Un elemento che determina un elevato volume di passaggi e rende centrale il tema della sicurezza per chi percorre la strada con mezzi alternativi.

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