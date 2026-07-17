Tesseramento Forza Italia, appuntamento con i cittadini a Olbia

Il tesseramento di Forza Italia a Olbia.

Olbia sarà tra le città coinvolte nella giornata nazionale del tesseramento promossa da Forza Italia. Sabato 18 luglio il partito organizzerà un gazebo informativo aperto ai cittadini per presentare le proprie attività sul territorio e raccogliere nuove adesioni alla campagna di iscrizione. L’appuntamento è fissato dalle ore 10 alle 12 in viale Aldo Moro, nell’area del mercatino rionale, dove rappresentanti e militanti saranno presenti per incontrare residenti e cittadini interessati a conoscere più da vicino le iniziative portate avanti dal movimento politico.

L’iniziativa fa parte della mobilitazione nazionale organizzata da Forza Italia nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio, con appuntamenti programmati in diverse città italiane e in numerose località turistiche, comprese quelle balneari e montane. Il gazebo olbiese rappresenterà un momento di confronto diretto con la cittadinanza, con l’obiettivo di favorire il dialogo sulle tematiche politiche e amministrative che interessano il territorio. Durante la mattinata sarà possibile ricevere informazioni sull’attività del partito e aderire alla campagna di tesseramento 2026. L’appuntamento arriva in una fase in cui le forze politiche guardano ai prossimi impegni istituzionali e amministrativi, utilizzando anche le iniziative di presenza sul territorio come occasione per rafforzare il rapporto con cittadini e simpatizzanti.

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