La denuncia di un creator: “Picchiato in un locale della Costa Smeralda”

Antonangelo Murgia pubblica il video della lite.

Lo stuntman di Monastir Antonangelo Murgia ha raccontato sui con un video via social che sarebbe stato aggredito in un locale della Costa Smeralda da un addetto alla sicurezza. Nel video condiviso da Murgia, si vede lo stuntman protagonista di una discussione con l’addetto alla sicurezza del locale. Improvvisamente il cellulare cade a terra e non riprende cosa sta accadendo. Si sentono, in sottofondo, alcuni lamenti di dolore. Nella scena successiva lo stuntman riappare col volto ricoperto di sangue.

La querela e le lesioni

Murgia avrebbe depositato una querela, presso i Carabinieri di Monastir. I referti dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, evidenzierebbero la frattura composta di una costola e una lesione a un dito della mano destra.

Le cause della lite secondo la ricostruzione di Murgia.

Secondo quanto riportato dallo stuntman, uno degli addetti alla sicurezza del locale avrebbe intimato di non effettuare riprese col cellulare, in quanto non autorizzate dalla direzione del locale. I toni, come è possibile verificare nel video pubblicato da Murgia, si sono scaldati immediatamente. “Mi vuoi picchiare?”, chiede lo stuntman all’addetto alla sicurezza. Poi il cellulare cade a terra e si sentono esclamazioni di dolore.

Il video sui social.

Murgia ha voluto mostrare senza filtri i video dell’accaduto, accompagnando le immagini con una dichiarazione amara che riassume la dinamica dal suo punto di vista: “Mi hanno aggredito solo perché avevo il telefono in mano.”

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