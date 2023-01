Nuove vie e numeri civici nelle frazioni di Arzachena.

Il Comando di polizia locale di Arzachena ha affidato il servizio di censimento, elaborazione dati e installazione delle targhette numeriche nelle unità immobiliari dell’agro. Si tratta dell’ultima fase del complesso progetto avviato nel 2018 per la regolarizzazione della toponomastica che ha coinvolto il centro urbano, i borghi e le campagne con oltre 650 cartelli installati. Dal 7 febbraio 2023 e per circa due mesi, i lavori coinvolgeranno a turno le tre zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale. Le attività saranno gestite dalla ditta specializzata Unisel s.r.l., che si coordinerà con l’ufficio del Catasto regionale e con l’ufficio Anagrafe comunale per l’esecuzione degli interventi.

Cudacciolu, Capichera, Surrau e le altre località ricadenti nella zona ovest di Arzachena sono interessate dal primo intervento di georeferenziazione e introduzione della numerazione delle abitazioni e degli edifici commerciali. Gli addetti della Unisel s.r.l. si recheranno casa per casa dotati di cartellino di riconoscimento e non sono autorizzati a riscuotere somme di denaro.

“Grazie all’adeguamento del Piano della toponomastica, la Pubblica Amministrazione ha maggiori strumenti per far emergere eventuali situazioni sommerse dal punto di vista tributario e per migliorare l’organizzazione e l’offerta dei servizi, oltre che per garantire adeguati livelli di sicurezza ai cittadini – spiega Salvatore Mendula, delegato alla Viabilità e Polizia locale -. Questo progetto rientra nel programma elettorale, abbiamo investito circa 370 mila euro e ripreso in mano una situazione ferma da oltre 15 anni diventata complessa per la frammentazione e la vastità del territorio arzachenese. Basti pensare che ci sono circa 4 mila case nell’agro, spesso impossibili da localizzare. Finalmente siamo nella fase conclusiva. Invito i cittadini a collaborare per eventuali osservazioni o segnalazioni scrivendo all’ indirizzo poliziamunicipale@comunearzachena.it”.

La comunicazione con le indicazioni per i cittadini verrà divulgata tramite avviso da parte della ditta incaricata e anche tramite il sito web www.comunearzachena.it.

