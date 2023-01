Passeggia in spiaggia e trova due anfore, le ha restituite una mareggiata

Sorpresa in spiaggia: pensionato trova due anfore

Sorpresa in spiaggia: dopo la mareggiata bono comparse due anfore in riva al mare. A ritrovarle è stato un carabiniere in congedo che passeggiava sul litorale di Sant’Antioco. L’ex luogotenente sessantenne risiede e a Monza ma possiede un’abitazione sull’isola e ieri ha fatto la scoperta in riva al mare. Un’anfora è intatta, l’altra è danneggiata. È riemersa presumibilmente grazie alla mareggiata dei giorni scorsi.

L’uomo ha chiamato al 112 i carabinieri, che poi si sono rivolti alla direttrice del Museo archeologico Ferruccio Barreca di Sant’Antioco per i successivi accertamenti tecnici. Che saranno curati anche dal Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Cagliari e dalla Soprintendenza archeologica. Come ricordano i carabinieri, i beni archeologici appartengono al patrimonio dello Stato. In caso di ritrovamento fortuito bisogna fare denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco. Oppure all’autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea del bene, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto.

L’ultimo ritrovamento in mare era arrivato a ottobre lungo la costa di Palau. L’estate scorsa, invece, un’anfora era stata trovata in spiaggia a San Teodoro e un’altra a Porto Cervo.

