Il nuovo circolo di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia annuncia l’apertura di un nuovo circolo in Gallura e più precisamente ad Arzachena. A dare la notizia il coordinatore provinciale Gigi Carbini: “Fratelli d’Italia si radica sempre più sul territorio. Il lavoro che sta portando avanti Giorgia Meloni al Governo sta facendo sì che i cittadini si riavvicinino alla politica e questo è motivo di orgoglio per tutti noi. Al momento abbiamo otto circoli operativi in Gallura, un ottimo risultato, raccogliamo i frutti di anni di lavoro con le persone che hanno creduto in Fratelli d’Italia in un momento in cui pochi ci credevano.”

Eletto presidente del Circolo di Arzachena Francesco Carletti, il quale dichiara: “Abbiamo ritenuto importante avere qui in Paese un circolo per tutte le persone che si riconoscono nei valori della destra italiana, soprattutto in un momento storico e importante come questo, in cui il Partito sta governando l’Italia. Le elezioni politiche dello scorso 25 settembre hanno visto Fratelli d’Italia primo partito anche ad Arzachena e questo grandioso risultato ha dato conferma del crescente interesse verso le battaglie di FdI. Sono certo che riusciremo a dare un contributo importante al territorio e all’amministrazione comunale con i nostri rappresentanti”.

