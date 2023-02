Nuova vittoria per il San Teodoro-Porto Rotondo, che in trasferta batte il Li Punti per 1 a 2 e supera il record di punti delle squadre guidate in Eccellenza da Marini, stabilito lo scorso anno con 44 punti ed eguagliato domenica scorsa. Partita non bellissima e non giocata con la solita brillantezza dagli uomini di Marini, che ottengono il massimo da una partita che il Li Punti avrebbe potuto pareggiare senza rubare nulla a nessuno. Poche le occasioni da rete, il Li Punti va al tiro in un paio di occasioni trovando la pronta risposta di Deiana. Nel secondo tempo passa il Li Punti con Lemiechevsky, che solo in area indirizza il pallone verso la porta di Deiana, battendolo. Al 28′ Spano entra in area di rigore dopo una azione insistita sulla destra. L’arbitro vede una spinta e decreta il calcio di rigore. Ruzzittu sul dischetto non sbaglia. Al 48′ Ruzzittu entra in area dal lato corto e imbecca Mulas al centro. Il centravanti non sbaglia e sigla la rete della vittoria dei galluresi.

Salvezza non ancora matematica, ma praticamente certa, la squadra punta ancora a ottenere più punti possibili, con uno sguardo alle prime due in classifica. La distanza in classifica dei viola guidati da mister Marini rispetto al Budoni, secondo, per effetto del turno di riposo di quest’ultima, scende a 11 punti. Il San Teodoro-Porto Rotondo osserverà il turno di riposo alla 32′ giornata.

“Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto – commenta il dirigente dei viola Marco Piemonte -. Non abbiamo meritato la vittoria, abbiamo compensato così altre partite come quella di Ghilarza dove abbiamo pareggiato meritando di vincere. Abbiamo tante assenze – Varrucciu, che verrà operato al ginocchio e ha terminato la stagione, Molino che ha uno stiramento, Piemonte che si è fatto male alla caviglia, Saiu e Malesa che non hanno recuperato perfettamente. I giocatori che giocano meno stanno sfruttando l’occasione per mettersi in mostra e si stanno dimostrando all’altezza. Non avremmo potuto prevedere all’inizio della stagione che a questo punto saremmo stati in questa posizione in classifica. Crediamo che non sia in discussione la salvezza, anche se non è ancora matematica. Sarebbe bello poter disputare i playoff, ma se le due squadre davanti non rallentano non potremo disputarli. In quel caso rimarrà la soddisfazione di un’ottima annata. Noi cercheremo di fare più punti possibili e di restare in zona playoff fino alla fine. E’ presto per programmare la prossima stagione, anche perchè l’obiettivo iniziale era quello di mantenere la categoria, ed è nostra consuetudine non programmare in anticipo la stagione successiva. Continueremo a giocare partita per partita come fatto finora, e a proposito, al prossimo turno affronteremo l’Ossese, che ha perso e farà di tutto per riscattarsi”.

LI PUNTI: Mannoni, Barranca, Ruiu, Val Pablo, Serna, Manca, Coulibaly, Olmetto, Lemiechevsky, Fini, Alvarez. In panchina: Secchi, Pinna, Castigliego, Salis, Manca, Madeddu, Abderrabi, Garau, Mosetti. Allenatore: Salis.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Deiana, Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Spano Sim., Casula, Saiu, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Melis, Bassu, Fideli, Spano Sam. Fideli, Marongiu, Murgia, Mourot, Solinas, Pirina. Allenatore: Marini

RETI: 12’2t Lemiechevsky (L), 28’2t rig. Ruzzittu (S), 48′ Mulas (S).

AMMONIZIONI: Coulibaly (L), Barracca (L), Ruiu (L), Alvarez (L), Muzzu (S), Pala (S).

