L’open day vaccinale ad Arzachena.

Tutto pronto domani, venerdì 8 ottobre, per Open Day vaccinale ad Arzachena in programma dalle 9 e 30 alle 16 e 30 all’Auditorium comunale in viale Paolo Dettori, in località Corracilvuna. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con la Ats Sardegna – Assl di Olbia.

Aperto a tutti i cittadini dai 12 anni in su, per l’open day è prevista la somministrazione del siero Pfizer. L’accesso sarà libero, senza appuntamento e bisognerà presentarsi muniti di tessera sanitaria e di un documento di identità. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore e devono compilare apposito consenso che deve riportare la firma di entrambi i genitori.

È preferibile presentarsi con il modulo di consenso e la scheda anamnestica già compilati reperibili sul sito del Comune di Arzachena.