Ita è stata esclusa per la continuità aerea.

Come in quelle telenovela in cui non s’intravede mai il finale, l’epopea della gara per assegnare la continuità territoriale aerea per la Sardegna ha avuto una nuova svolta improvvisa. Dopo un provvisorio vantaggio segnato da Ita, il nuovo vettore tricolore nato dalle ceneri di Alitalia, e il profilarsi di una guerra in tribunale con l’esclusa Volotea già pronta ad affilare le armi, questo pomeriggio, l’assessorato regionale dei Trasporti ha escluso Ita dalla gara per l’affidamento del servizio di continuità territoriale aerea.

Motivo? Carenza di requisiti. “Si avvia così una procedura negoziata. 12 vettori riceveranno a breve un invito a presentare le proprie offerte”, ha fatto sapere la Regione. Ieri la Commissione di gara aveva chiesto a Ita delucidazioni sulla flotta e sulle autorizzazioni di volo. Integrazioni arrivate, ma non ritenute sufficienti dagli uffici legali della Regione. La procedura per la continuità territoriale aerea coinvolge i tre aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia verso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate.