Palpeggia una donna in strada a Cannigione, condannato un 47enne

L’uomo è stato condannato a 4 anni.

Il giudice del tribunale di Tempio ha condannato a 4 anni di reclusione, con rito abbreviato, un 47enne di Arzachena, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe palpeggiato una donna in strada a Cannigione.

Secondo quanto ricostruito nella fase processuale, la donna stava camminando per strada quando improvvisamente sarebbe stata raggiunta dall’uomo, che avrebbe tentato di toccare le parti intime. Nei momenti concitati, la stessa avrebbe tentato di dargli uno schiaffo, ma senza colpirlo. L’uomo nel frattempo sarebbe riuscito a dileguarsi.

L’avvocato del condannato ha chiesto l’applicazione dell’attenuante specifica per violenza di minore gravità prevista dalla Cassazione, ma la sua linea difensiva non ha trovato d’accordo il giudice per l’udienza preliminare, che invece ha sostenuto l’impianto accusatorio e lo ha condannato a 4 anni di reclusione.