Incendio ad Arzachena, fiamme in un appartamento di piazza Risorgimento

L’incendio questo pomeriggio ad Arzachena.

Intorno alle 17 e 30 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in piazza Risorgimento ad Arzachena per l’incendio di un appartamento, scaturito dal malfunzionamento di una presa elettrica in cucina.

Ingenti i danni, comunque limitati dal pronto intervento della squadra. Non si segnalano feriti.