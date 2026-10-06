Ad Arzachena parte il corso online dedicato al gallurese

Il corso dedicato al gallurese ad Arzachena.

L’amministrazione comunale di Arzachena, in stretta sinergia con la società Ge.se.co. che gestisce la biblioteca comunale Manlio Brigaglia, rinnova il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del territorio. Prenderà ufficialmente il via il prossimo 13 ottobre un nuovo percorso formativo interamente dedicato all’insegnamento e alla diffusione del gallurese, offrendo alla cittadinanza un’opportunità di approfondimento della parlata locale.

L’iniziativa, frutto della convenzione sottoscritta con il Comune, è promossa dall’Istituto Chircas in collaborazione con lo Sportello Linguistico Gallurese. Il percorso nasce con l’obiettivo di fornire a residenti, appassionati e curiosi gli elementi di base, sia grammaticali sia lessicali, per comprendere e utilizzare correttamente la lingua del territorio.

Le lezioni si protrarranno fino al 12 novembre, delineando un programma didattico articolato in dieci appuntamenti a distanza. Gli incontri si svolgeranno interamente online dal martedì al giovedì, nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le 16 e le 19, garantendo una modalità di fruizione flessibile e agevole per tutti i partecipanti.

A guidare l’attività formativa e a coordinare le lezioni sarà Riccardo Mura, dottore di ricerca in linguistica ed esperto di gallurese, che accompagnerà gli iscritti in un viaggio di scoperta e riscoperta delle tradizioni verbali locali. Per ricevere informazioni dettagliate sul corso e completare la procedura di iscrizione è possibile contattare direttamente il numero di telefono dedicato 334/8405342.

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