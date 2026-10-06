La denuncia per spaccio dall’app YouPol a San Teodoro.

Una segnalazione arrivata attraverso l’applicazione YouPol ha permesso alla polizia di Stato di individuare un presunto giro di spaccio a San Teodoro. L’intervento degli agenti del Commissariato di Siniscola si è concluso lo scorso fine settimana con la denuncia in stato di libertà di un uomo, dipendente di un esercizio commerciale della zona di via Tirreno.

Le indagini della polizia di Stato.

L’indagine è partita dalla segnalazione di un cittadino che, scegliendo di mantenere l’anonimato, aveva indicato agli investigatori la possibile presenza di un’attività di spaccio proprio lungo via Tirreno. A quel punto gli operatori hanno avviato una serie di accertamenti, accompagnati da servizi di osservazione e appostamento, concentrando l’attenzione su alcune attività della zona. Gli approfondimenti hanno portato gli agenti a individuare un dipendente di un esercizio commerciale che, secondo quanto emerso durante l’attività investigativa, avrebbe organizzato all’interno del luogo di lavoro un’attività di cessione di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione ha consentito di trovare e sequestrare 0,47 grammi di hashish e 4,9 grammi di cocaina, oltre a della sostanza utilizzata per il taglio e a un bilancino di precisione. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e deferito all’autorità giudiziaria. La vicenda giudiziaria si trova comunque ancora nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso dell’eventuale successivo procedimento e resta quindi ferma la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

Il ruolo dell’applicazione YouPol.

La polizia di Stato sottolinea il ruolo di YouPol, l’applicazione che facilita le comunicazioni tra cittadini e Forze dell’Ordine. Lo strumento permette di segnalare situazioni legate, tra le altre cose, allo spaccio di droga, al bullismo e alla violenza domestica, attraverso l’invio di messaggi e immagini direttamente alle strutture operative delle Questure. Tra gli aspetti più rilevanti c’è la possibilità di effettuare una segnalazione anche senza rendere nota la propria identità. Una modalità che, nel caso di San Teodoro, ha consentito al cittadino di fornire informazioni agli investigatori mantenendo l’anonimato e contribuendo così all’avvio degli accertamenti.

YouPol rappresenta quindi un ulteriore canale di contatto digitale tra popolazione e polizia di Stato, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediata la comunicazione. L’applicazione, tuttavia, non sostituisce il Numero unico di emergenza 112, ma ne integra le funzioni offrendo uno strumento aggiuntivo per segnalare situazioni sospette o potenzialmente rilevanti per la sicurezza.

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