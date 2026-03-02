Il percorso che unisce paesaggio e turismo ad Arzachena.

Proseguono a pieno ritmo gli interventi per la realizzazione del nuovo itinerario ambientale che collegherà il versante est del centro abitato di Arzachena. Il progetto mira a valorizzare la bellezza paesaggistica locale, integrando natura, monumenti naturali e mobilità sostenibile in un tracciato che rivela l’aspetto più autentico del territorio.

L’opera è il risultato di un lungo progetto tecnico iniziato nel 2019 con rilievi topografici, documentazione fotografica e progettazione esecutiva, seguiti dall’esproprio dei terreni e dalle procedure d’appalto. La fase operativa ha visto un’accelerazione significativa a partire da ottobre 2025 con la pulizia della vegetazione, proseguendo a gennaio 2026 con la definizione del percorso e il completamento dei marciapiedi a Li Conchi. Nel mese di febbraio 2026, i lavori sono entrati nel vivo con la costruzione della staccionata protettiva su entrambi i lati del sentiero.

L’iniziativa punta a tutelare il patrimonio ambientale e a favorire il turismo outdoor attraverso un sentiero di oltre 3 chilometri che si snoda in otto tappe fondamentali. Il cammino prende il via da Capizzal di ponti per poi incontrare i suggestivi tafoni di via Trieste (conca di Maria Antona) e la roccia Contra di Picia. Proseguendo lungo l’itinerario, il visitatore attraversa la Piazza di La Sarra e l’omonima roccia La Sarra, giungendo poi alla celebre roccia monumentale il Fungo (Monti Incappiddatu), simbolo iconico del paesaggio arzachenese. Il tratto finale tocca la roccia di via Brescia prima di concludersi presso il maestoso complesso roccioso Li Conchi.

L’obiettivo è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale/monumentale, oltre a favorire lo sviluppo delle attività turistiche e outdoor con un sentiero di oltre 3 chilometri che costeggia il centro urbano di Arzachena in 8 tappe.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui