Avis La Maddalena premia i giovani donatori, l’iniziativa

L’iniziativa dell’Avis La Maddalena.

Il direttivo di Avis La Maddalena ha vissuto giorni d’intensa attività, segnati da iniziative che hanno sottolineato l’importanza della continuità e della partecipazione nella donazione di sangue. Martedì 24 febbraio, nella sede sociale dell’associazione, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Dario Annunziata, destinato ai più giovani donatori del 2025. La scelta di premiare i donatori più giovani rappresenta un chiaro segnale di fiducia nel futuro e nella crescita di una cultura del dono tra le nuove generazioni.

Durante la stessa serata, Avis La Maddalena ha voluto anche rendere omaggio a un donatore storico, a cui è stata conferita una benemerenza oro con rubino in riconoscimento di circa 70 donazioni effettuate nel corso di 33 anni di militanza nella sezione locale. Il gesto ha voluto sottolineare non solo la dedizione personale, ma anche l’impegno costante verso la cittadinanza, incarnando valori di generosità e responsabilità sociale.

L’attività dell’associazione non si è limitata alle celebrazioni: nei giorni successivi, il lavoro sul territorio ha confermato la vitalità e l’efficacia del gruppo. Venerdì 27 febbraio, in piazza Comando, sono state raccolte 24 sacche di sangue, mentre il sabato successivo, presso la Scuola della Marina Militare Italiana, il numero è salito a 31 sacche. Questi risultati, oltre a rispondere a un bisogno concreto della comunità, testimoniano la capacità dell’associazione di coordinare operazioni complesse e di coinvolgere attivamente cittadini e istituzioni.

“Un risultato importante, reso possibile grazie alla collaborazione e allo spirito di squadra. Un sentito grazie alle due équipe che si sono alternate nelle giornate di raccolta, al comandante della Scuola della Marina Militare e a tutto il suo staff per l’accoglienza e il supporto”, commentano dall’Avis La Maddalena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui