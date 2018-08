Il nuovo piano del verde di Arzachena.

Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Arzachena investe su Estate in Fiore per valorizzare il centro storico e sensibilizzare cittadini e visitatori al rispetto dell’ambiente e alla cultura del decoro urbano. Dal 31 agosto al 2 settembre, in via Ruzittu spunterà La via in rosa, in piazza Risorgimento il laghetto del parco Acquarelax, mentre corso Garibaldi sarà invaso da creazioni artistiche di piante e fiori integrate con edifici e monumenti storici. Immancabili gli appuntamenti collaterali come lezioni gratuite di yoga, mercatini a tema, musica, incontri con esperti dell’ambiente, giochi per bambini e presentazione di libri. L’evento è promosso dal sindaco Roberto Ragnedda e dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni. L’inaugurazione è in agenda venerdì 31 agosto alle 11.

Con Estate in fiore 2018 si avvia il piano coordinato di rifacimento del verde nel centro urbano con l’acquisto di alberi e fioriture che, al termine dell’evento, saranno piantumati definitivamente in viale Costa Smeralda e in altri punti strategici del paese. Nell’arco dei prossimi 4 anni Arzachena vedrà un radicale cambiamento della sua immagine.

“Vorremmo stimolare i cittadini a un maggiore impegno nella tutela dell’ambiente e a investire sul decoro urbano insieme a noi. Prendersi cura dei propri edifici, balconi, terrazzi, giardini o delle vetrine dei negozi significa rendere più attraente l’intera città e i suoi borghi: da Cannigione, a Baia Sardinia, a Porto Cervo – dice il sindaco Ragnedda –. Arzachena è una destinazione ricca di fascino e attrattive naturalistiche e storiche, ma se vogliamo garantire benessere alla comunità e promuovere il paese come meta privilegiata per il turismo del Mediterraneo, dobbiamo crescere e migliorarci, puntando sulla qualità dell’ambiente e del paesaggio”.

