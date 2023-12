Il Ballo di Natale ad Arzachena.

Il Comitato festa patronale Santa Maria della Neve – Fidali 84/99 e Crico Service organizzano un nuovo evento per il calendario “Natale in piazza ad Arzachena 2023” dedicato agli appassionati del Liscio e delle tradizioni popolari. L’appuntamento con il “Ballo di Natale” è per sabato 30 dicembre.

Il via alle 12:30 con la degustazione di gnocchetti al sugo preparati dai giovani del comitato. Dalle 15:30, il fisarmonicista Mirko Putzu suonerà dal vivo per coinvolgere il pubblico sulla pista da ballo allestita in piazza Risorgimento. In programma anche la merenda con il panino e le polpette al sugo dalle 18. A completare l’offerta di questo ultimo appuntamento dell’anno in piazza c’è il mercatino di Natale, che sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

In esposizione prodotti enogastronomici, bijoux, oggettistica fatta a mano, quadri. L’evento è patrocinato dal Comune di Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui