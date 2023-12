Il 2024 porterà rincari in Sardegna, ecco tutti gli aumenti

I rincari in Sardegna.

Il nuovo anno si prospetta difficile per i consumatori della Sardegna, con previsioni di rincari che potrebbero raggiungere i +974 euro a famiglia. Il Codacons ha effettuato una stima delle maggiori spese che attendono i consumatori nel 2024, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe in diversi settori.

Dall’alimentare all’assicurazione auto, passando per banche e telefonia, le famiglie saranno costrette a fronteggiare aumenti che, in alcuni casi, potrebbero essere molto importanti. L’associazione di categoria spiega che la tendenza al rialzo dei prezzi di cibi e bevande, già evidente da due anni, proseguirà nel 2024, portando a una spesa stimata in +231 euro a famiglia, seppur con una leggera attenuazione.

Nel settore dei trasporti, caratterizzato nell’anno corrente dal caro-benzina e dal caro-voli, una famiglia media potrebbe spendere ulteriori +160 euro all’anno a causa degli aumenti tariffari che proseguiranno nel 2024. Questo verrà per le auto, così come per i treni e gli aerei.

L’assicurazione auto è un’altra fonte di preoccupazione, con i prezzi delle polizze in aumento, portando una famiglia con due automobili a spendere complessivamente 62 euro in più solo per la copertura assicurativa, rispetto al 2023. Nel comparto della telefonia, gli adeguamenti tariffari annunciati da diversi gestori comporteranno un aumento della spesa tra i +30 e i +35 euro a famiglia.

Altresì la fine del mercato tutelato del gas e della luce porterà inevitabilmente a incrementi delle tariffe, con un possibile aumento annuo di +220 euro a nucleo familiare. L’elenco degli aumenti continua con le banche (+18 euro), tariffe locali (+60 euro) e bar e ristoranti (+68 euro annui). I rincari proseguiranno anche nel settore del turismo (+120 euro).

