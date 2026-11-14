Pedopornografia online, un uomo arrestato in Gallura

Operazione nazionale della pedopornografia online da parte della Polizia postale

C’è anche la Gallura tra le zone coinvolte nell’operazione nazionale “Orione” contro la pedopornografia online. Sei le persone arrestate dalla Polizia. Tra loro un uomo residente del nordest dell’Isola individuato dagli investigatori della Polizia postale nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano. L’uomo si trova nel carcere di Bancali, a Sassari. L’intervento rientra in una vasta attività investigativa che ha portato a sei arresti in diverse regioni italiane e alla denuncia di altre 18 persone. Il bilancio complessivo comprende il sequestro di oltre 3mila file tra immagini e video, oltre a un ingente quantitativo di materiale informatico.

La rete dei gruppi Telegram

L’indagine è partita dall’analisi dei dispositivi sequestrati a due persone arrestate a Milano lo scorso anno per detenzione di materiale pedopornografico. Gli accertamenti informatici hanno permesso agli specialisti della Polizia postale di ricostruire i collegamenti tra diversi gruppi Telegram e individuare altri 24 utenti coinvolti nella diffusione di contenuti illeciti. Per tre degli arrestati, secondo quanto comunicato dalla Polizia, sono emersi anche elementi relativi alla produzione di materiale pedopornografico, con vittime identificate. Le sei persone fermate hanno un’età compresa tra i 38 e i 58 anni: due risiedono a Napoli, una in provincia di Salerno, una nel nord della Sardegna, una nel Vibonese e una in provincia di Padova.

L’operazione è stata condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online. Alle attività hanno collaborato diversi uffici territoriali della Polizia postale, tra cui le sezioni operative di Sassari e Nuoro, impegnate nella fase esecutiva sul territorio. Le indagini hanno così permesso di risalire a una rete di persone distribuite in diverse aree del Paese, attraverso l’analisi dei dispositivi e dei contenuti condivisi online.

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