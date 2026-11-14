Arzachena saluta Piero Filigheddu, addio al “sindaco della Costa Smeralda”

Si è spento Piero Filigheddu, quattro volte sindaco di Arzachena

Arzachena dice addio a Piero Filigheddu, non un semplice ex primo cittadino ma il “sindaco della Costa Smeralda”. Per quattro volte ha guidato la città gallurese, a partire dal quinquenni 1975-1980. Con la sua amicizia personale con l’Aga Khan ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo turistico nella costa arzachenese. Ma il suo impegno per la comunità è stato costante perché nel 1994 è stato il primo sindaco con l’elezioni diretta per poi vincere le elezioni anche nel 1998 e nel 2008. Da sindaco ha visto cambiare e crescere Arzachena.

Dopo alcuni problemi di salute è stata una caduta a peggiorare la situazione e si è spento Stefano Piero Filigheddu. Lascia la moglie Maddalena, i figli e tutti i parenti. L’ultimo saluto al quattro volte sindaco Arzachena lo tributerà domani 15 novembre a mezzogiorno nella chiesa Santa Maria della Neve. Arzachena in pochi giorni perde due figure fondamentali della sua storia, martedì in quella stessa parrocchia c’era stato il funerale dello storico parroco don Francesco Cossu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui