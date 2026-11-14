Arzachena, il sindaco Ragnedda ricorda Piero Filigheddu: “Un maestro”

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14 Novembre 2026

di Marcello Zasso

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ricorda il suo storico predecessore Piero Filigheddu. “Oggi la nostra comunità si ferma per un momento di profondo dolore e raccoglimento – commenta -. Ci ha lasciato Piero, un uomo che ha guidato Arzachena con passione, visione e un amore viscerale per il nostro territorio”. Il primo cittadino ricorda chi tra il 1975 e il 2012 ha indossato per quattro volte la fascia tricolore.

“Per me, e per tantissimi amministratori e politici che oggi portano avanti l’impegno per la nostra città, Piero, non è stato soltanto un predecessore, è stato un maestro, una guida saggia e una fonte inesauribile di ispirazione”. Così ricorda Roberto Ragnedda. Da lui abbiamo imparato l’ascolto autentico, il rispetto per le istituzioni e il senso profondo del servizio pubblico, inteso prima di tutto come dedizione ai cittadini. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi cari. Riposa in pace, Sindaco“.

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