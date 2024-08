La pizza diventa un dessert al formaggio.

Franco Pepe, considerato il miglior pizzaiolo al mondo per il terzo anno consecutivo secondo il The Best Pizza Award, celebra la Sardegna con una pizza brioche fritta, profumata di mirto, limone e arancia, arricchita dal primo sale di pecora, un formaggio a pasta molle leggero e saporito. Il suo nuovo piatto, “La mia dolce Sardegna”, fa il suo debutto questa sera nello Spazio by Franco Pepe al 7Pines Resort Sardinia di Baja Sardinia, vicino alla Costa Smeralda.

Questo debutto servirà a valutare se la pizza potrà essere inclusa nel menu. La creazione unisce ingredienti sardi tradizionali con impasti leggeri ottenuti da un mix di farine personalizzato. Pepe, con una lunga tradizione familiare nella panificazione e nella pizza, ha dato vita a questa dolce-pizza ispirandosi rispettosamente alla seada, un dolce tradizionale sardo.

La sua cucina, sempre attenta al gusto, alla salute e all’ambiente, riflette l’amore e il rispetto per la Sardegna, terra che ha scelto come sua seconda casa. La valorizzazione dei prodotti sardi è per lui un modo per esprimere il suo amore per l’isola e per scoprire e celebrare il suo straordinario universo gastronomico.

