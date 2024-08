I Nas alla Comunità alloggio di Arzachena: l’esito del blitz

L’esito del blitz alla Comunità alloggio di Arzachena.

Sono positivi gli esiti delle ispezioni sulla Comunità alloggio e integrata Demuro e Geromino di Arzachena da parte del Nas del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dello Spresal – Servizio Igiene Pubblica, che confermano la buona gestione della struttura dal punto di vista della cura degli ospiti, delle condizioni igienicosanitarie e delle manutenzioni all’edificio.

“La salute e la cura degli ospiti della Comunità integrata Demuro e Geromino è una nostra priorità e accogliamo con soddisfazione i riscontri positivi rilasciati dalle Autorità competenti dopo mesi di controlli accurati – precisa Alessandro Careddu, assessore ai Servizi Sociali e Protezione Civile -. Tutto conferma la bontà dell’operato del Comune e della Cooperativa appaltatrice, che hanno come unico obiettivo il benessere degli anziani. Dallo scorso gennaio abbiamo investito 100mila euro nella struttura e, passo dopo passo, continuiamo a intervenire su più fronti, dagli impianti, agli arredi, alle manutenzioni, per garantire decoro e sempre maggiore comfort agli ospiti che ci vengono affidati. Qui, ricevono attenzioni al pari di un ambiente familiare con, in aggiunta, l’opportunità di avvalersi di una costante assistenza professionale“.

“La nostra azienda è lieta dei riscontri positivi ricevuti, che confermano l’efficacia dell’operato nella struttura arzachenese – spiega Davide Zinna, responsabile della Cooperativa sociale Essequadro, gestore della casa di riposo -. Sin dal primo giorno, ci siamo impegnati per garantire il migliore servizio possibile, incrementando il numero di addetti e di ore di lavoro prestate al di sopra dello standard richiesto. Siamo tra le aziende che subiscono il maggior numero di controlli all’anno, proprio per il delicato settore in cui operiamo: è fondamentale condurre l’attività con la massima trasparenza. Ci occupiamo di persone e il loro benessere è la nostra missione. Per rafforzare il rapporto di fiducia con le famiglie, infatti, organizzeremo un open day affinché vedano con i propri occhi come lavoriamo”.

I Servizi sociali del Comune di Arzachena, inoltre, hanno il compito di effettuare sopralluoghi a sorpresa per verificare lo stato degli ospiti e i metodi di gestione della struttura, anche per quanto attiene la quantità e la qualità dei cibi acquistati. Per informazioni sulla Comunità alloggio e integrata Demuro e Geromino di Arzachena e sulle modalità di visita della struttura contattare la segreteria aziendale al numero di telefono 0934583769.

