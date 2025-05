I volontari di Plastic free in azione ad Arzachena

I volontari di Plastic Free Onlus, capitanati da Antonella Sotgiu. tornano ad Arzachena per l’edizione 2025 di Agenda Blu. Lo fanno in occasione della Giornata mondiale degli oceani. Domenica 8 giugno 2025, alle 9:30, uniamo le forze con l’obiettivo di raccogliere plastica e rifiuti abbandonati nelle piccole insenature tra le spiagge di Tanca Manna e Mannena. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il link per fruire dell’assicurazione https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11729/8-giu-arzachena

Portare con sé guanti da giardinaggio o da lavoro, borraccia con acqua, snack. Indossare abbigliamento comodo e fresco. Se possibile invitare un amico/a a collaborare per aiutare a proteggere le coste di Arzachena. L’appuntamento sarà soprattutto l’occasione per sensibilizzare i bagnanti alla tutela degli arenili. Prevista la collaborazione ed il sostegno anche di alcuni hotel della zona.

Si coglie l’occasione per segnalare diversi episodi di abbandono rifiuti e resti di picnic lungo il litorale di Cannigione nei giorni scorsi. Si invitano, pertanto, i bagnanti a non abbandonare rifiuti in spiaggia per nessun motivo. L’iniziativa è parte dell’AgendaBLU del Comune di Arzachena ed è promossa dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni.

