Poste, in Gallura prenotazioni digitali per l’Imu 2026

Il pagamento Imu nelle Poste della Gallura.

Con l’avvicinarsi della scadenza per il versamento dell’acconto Imu 2026, fissata per martedì 16 giugno, Poste Italiane ha comunicato alcune indicazioni per agevolare l’accesso agli uffici postali della Gallura, soprattutto per i contribuenti che scelgono di effettuare il pagamento allo sportello. È stato reso noto che, per ridurre i tempi di attesa e rendere più ordinata la gestione degli accessi, è possibile prenotare l’operazione direttamente da tablet o smartphone attraverso l’app “P” oppure dal sito www.poste.it utilizzando la funzione dedicata alla ricerca degli uffici postali con prenotazione. Attraverso questo sistema, gli utenti possono selezionare in anticipo la data e la fascia oraria disponibili, oppure optare per l’ingresso immediato prendendo il numero e recandosi subito in ufficio.

Il servizio di prenotazione da remoto risulta attivo in 15 sedi della Gallura, comprese le quattro strutture presenti a Olbia, oltre agli uffici di Arzachena, Buddusò, Budoni, Calangianus, La Maddalena, Moneta, Oschiri, Palau, San Teodoro, Santa Teresa Gallura e Tempio Pausania, che rientrano nella rete coinvolta nell’iniziativa.

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Nella stessa comunicazione viene inoltre illustrato il funzionamento dell’app “P“, che oltre alla gestione delle prenotazioni per gli sportelli consente anche di velocizzare le operazioni in ufficio. Attraverso la piattaforma è possibile amministrare il conto BancoPosta, le carte Postepay e diversi prodotti di risparmio, così come gestire polizze assicurative e controllare linee telefoniche fisse e mobili. L’app permette inoltre di completare operazioni legate ai contratti luce e gas con Poste Energia, monitorare le forniture, seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza, effettuare ricariche e disporre bonifici.

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