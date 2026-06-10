Controlli a San Teodoro, agenti in quad nella spiaggia di La Cinta

I controlli nella spiaggia di San Teodoro.

Il controllo del litorale gallurese si intensifica attraverso l’attivazione del nuovo servizio di vigilanza istituito nel territorio comunale di San Teodoro, volto a garantire il rispetto delle normative vigenti sulla celebre spiaggia “La Cinta“. Il pattugliamento dell’arenile viene eseguito quotidianamente da due agenti della Polizia locale, i quali operano a bordo di un mezzo quad omologato per la navigazione su sabbia, sotto il coordinamento diretto del comandante Giovanni Pischedda.

L’operazione mira alla tutela ambientale e al mantenimento dell’ordine pubblico lungo la costa, concentrandosi in particolare sul monitoraggio del divieto di fumo al di fuori delle aree specificamente dedicate e sulla salvaguardia del delicato ecosistema dunale, il cui accesso resta rigorosamente interdetto al pubblico. Oltre a contrastare il fenomeno del commercio abusivo e a verificare l’osservanza delle ordinanze balneari, il personale impiegato svolge anche una funzione di presidio informativo, fornendo assistenza e indicazioni ai bagnanti per favorire una corretta e sicura fruizione della spiaggia durante la stagione turistica.

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