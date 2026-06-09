Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 10 giugno

Le previsioni meteo per il 10 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 10 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e molto calda con sole prevalente e temperature superiori alla media del periodo. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata e da condizioni favorevoli per le attività all’aperto. L’alta pressione continuerà infatti a dominare sul nord-est della Sardegna garantendo tempo asciutto e clima estivo.

Temeprature e venti

Le temperature saranno in aumento con minime tra 20 e 22 gradi e massime che potranno raggiungere i 32 gradi nelle zone più interne della Gallura. I venti soffieranno deboli e il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il meteo a Olbia e in Gallura offrirà quindi condizioni favorevoli sia ai residenti sia ai numerosi visitatori già presenti sul territorio.

L’attesa per Vasco Rossi

L’attenzione in Gallura è rivolta anche ai grandi concerti di Vasco Rossi in programma il 12 e il 13 giugno a Olbia. Con l’avvicinarsi degli eventi cresce infatti la curiosità non solo per l’afflusso di migliaia di persone attese in città, ma anche per l’evoluzione del meteo. Al momento le condizioni restano favorevoli e la tendenza indica una fase stabile e soleggiata che potrebbe accompagnare l’arrivo dei fan già nei giorni precedenti agli spettacoli.

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