L’incidente in viale Aldo Moro a Olbia.

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 10 giugno, a Olbia, lungo viale Aldo Moro, dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

L’impatto ha provocato il ferimento di due persone, che sono state prese in carico dalle ambulanze del 118 e trasferite al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per essere sottoposte agli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

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