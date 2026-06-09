Pagine fake a nome di Settimo Nizzi: la denuncia del sindaco

Il sindaco Settimo Nizzi ha denunciato la comparsa di pagine a suo nome.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha denunciato pubblicamente di aver subìto un furto di identità con numerosi profili falsi a suo nome. Lo ha fatto tramite la sua pagina ufficiale, nella quale spiega che sono comparse diverse pagine con il nome del primo cittadino. Ovviamente tutte false.

Cosa è successo.

Nel comunicato, il primo cittadino Nizzi ha tenuto a precisare che la sua unica pagina Facebook ufficiale è quella da cui è stato lanciato l’allarme, la quale risulta associata esclusivamente all’account Instagram @settimonizziofficial. “Stiamo provvedendo a segnalare alle autorità competenti e all’assistenza di Meta tutti i profili non autorizzati che utilizzano impropriamente il mio nome e la mia immagine, anche alla luce dei tentativi di frode e delle attività ingannevoli ad essi riconducibili. Ringrazio quanti stanno collaborando segnalando tali account e contribuendo a contrastare questi comportamenti illeciti”, si legge sulla sua pagina ufficiale.

La denuncia.

Ha inoltre comunicato che sono già in corso le segnalazioni formali alle autorità competenti e all’assistenza di Meta per rimuovere tutti i profili non autorizzati che utilizzano impropriamente il suo nome e la sua immagine, specialmente a causa dei tentativi di frode e delle attività ingannevoli che sono stati ricondotti a questi account falsi.

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