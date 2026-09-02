La plastica passa da rifiuto ad arte, grazie ai bambini di Abbiadori

La plastica raccolta dai bambini di Abbiadori diventa un’opera d’arte

Piccoli ecologisti crescono ad Abbiadori: la plastica raccolta diventa un’opera d’arte per la manifestazione “Estate in fiore” di Arzachena. Lo scorso 28 agosto si è svolta la festa conclusiva della Scuola Estiva di Abbiadori. Un appuntamento molto atteso che ha celebrato la fine di una stagione ricca di attività ludiche, sportive ed educative pensate per i più piccoli. Una giornata di festa, gioco e condivisione che ha trasformato l’impegno civico in creatività pura.

L’iniziativa, curata nei dettagli dalla Cooperativa Sociale La Rosa di Gerico, ha visto protagonisti decine di bambini e bambine che hanno animato l’estate del territorio.

Ma a caratterizzare in modo speciale il momento dei saluti finali è stato un progetto dal forte valore educativo e sociale. I piccoli partecipanti si sono rimboccati le maniche diventando protagonisti di una vera e propria iniziativa di recupero e raccolta della plastica.

La plastica recuperata dai bambini non andrà smaltita nel modo tradizionale: diventerà infatti la materia prima per una scultura creativa. Si conoscerà il risultato durante la prossima edizione di Estate in fiore.

Non una semplice pulizia del territorio, dunque, ma un percorso consapevole volto al riciclo creativo e all’economia circolare. Un gesto concreto che trasforma il rifiuto in risorsa artisticamente utile, sensibilizzando fin dall’infanzia sul tema dell’inquinamento da plastica e sull’importanza della cura dei beni comuni.

Il progetto è stato fortemente promosso dall’assessore alla Pubblica istruzione e all’ambiente, Michele Occhioni, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e per il valore pedagogico dell’iniziativa.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutte le bambine e ai bambini per l’entusiasmo dimostrato, agli educatori e alle educatrici per la dedizione quotidiana, e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa esperienza.

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