Incidente a Olbia, due feriti sono in condizioni gravissime

Le condizioni dei feriti nell’incidente di ieri a Olbia.

Dopo il grave incidente avvenuto ieri mattina sulla strada provinciale 38 bis, emergono ulteriori dettagli sulle condizioni dei 5 feriti coinvolti nello scontro frontale tra 2 auto, avvenuto intorno alle 8 nel tratto finale di via Barcellona, a Olbia.

A destare maggiore preoccupazione sono una ragazza di 21 anni e il fratello di 23, entrambi a bordo di una Nissan Qashqai diretta verso la città. La giovane ha riportato una grave lesione alla colonna vertebrale con interessamento del midollo, oltre alla rottura della milza. Trasportata in elicottero all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, rischia conseguenze permanenti. Il fratello ha invece riportato fratture alle costole e a una vertebra ed è stato trasferito nello stesso ospedale con un’ambulanza del 118. Le altre due passeggere, di 26 e 27 anni, sono state ricoverate all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La prima presenta contusioni polmonari e lesioni al fegato, mentre la seconda ha una frattura vertebrale e piccoli focolai emorragici. Meno gravi le condizioni dell’automobilista alla guida dell’altra vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno estratto una delle giovani dalle lamiere, e tre ambulanze. La Polizia locale ha eseguito i rilievi. Tra le ipotesi al vaglio c’è un’invasione di corsia. Infine, gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni per ricostruire con precisione la dinamica.

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