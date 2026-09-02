Incendio di una bombola di Gpl, paura ad Arzachena

L’incendio di una bombola Gpl ad Arzachena.

Momenti di apprensione ieri sera, 1 settembre, ad Arzachena, dove un incendio ha interessato una bombola di Gpl collegata a un barbecue all’interno del cortile di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 19:30 in via Baronia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area.

L’incendio ha coinvolto la bombola utilizzata per alimentare il barbecue.

Le fiamme hanno coinvolto la bombola utilizzata per alimentare il barbecue, creando una situazione potenzialmente pericolosa per l’abitazione e per chi si trovava nelle vicinanze. La squadra ha domato rapidamente l’incendio e ha provveduto a raffreddare la bombola, così da scongiurare ulteriori rischi. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone. Nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio e, grazie all’azione dei soccorritori, sono stati evitati danni più gravi Resta quindi soprattutto lo spavento per quanto accaduto, con l’area riportata in condizioni di sicurezza dopo le operazioni dei vigili del fuoco.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui