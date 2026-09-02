L’eredità universale di Grazia Deledda illumina Porto Cervo

A Porto Cervo l’iniziativa per Grazia Deledda.

Nella suggestiva cornice della sotto piazza, spiaggetta di Porto Cervo, la cultura e la grande letteratura si sono incontrate, di fronte a un folto e partecipe pubblico, per rendere omaggio a una delle figure più emblematiche del panorama narrativo italiano. Un evento speciale, inserito nel ricco programma culturale promosso dal Consorzio Costa Smeralda, ha visto protagoniste Vanna Fois e Franca Carboni in un appassionante approfondimento dedicato all’opera e alla figura di Grazia Deledda.

L’incontro ha celebrato la memoria della celebre scrittrice nuorese proprio in occasione del centenario dell’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura, ricevuto nel 1926. Durante un dialogo intimo affacciato sul mare della Costa Smeralda, Vanna Fois e Franca Carboni hanno ripercorso il profondo legame tra Deledda e la Sardegna, terra arcana e potente che nella sua produzione letteraria diventava uno specchio delle dinamiche umane più intime e universali.

In particolare, la serata ha offerto un’opportunità di riflessione sull’attualità di uno stile narrativo unico, abile nel tradurre le tradizioni e i drammi esistenziali dell’isola in temi capaci di superare ogni confine temporale e geografico. Un appuntamento d’eccellenza che ha riconfermato l’importanza di riscoprire un’eredità culturale viva, in grado di parlare con immutata forza e sensibilità al lettore contemporaneo.

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