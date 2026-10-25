Dal 9 novembre al 9 aprile lezioni di inglese, tedesco e francese. Per la prima volta anche italiano per stranieri, con percorsi per adulti e studenti

Tornano a Porto Cervo i corsi gratuiti di lingue della Smeralda Holding Language Academy, il progetto formativo rivolto ai residenti nel Comune di Arzachena. Le lezioni inizieranno il 9 novembre 2026 e proseguiranno fino al 9 aprile 2027, con un’offerta dedicata ad adulti, bambini e ragazzi.

La novità della nuova edizione è l’introduzione di un corso di italiano per stranieri, che si aggiunge ai percorsi di inglese, tedesco e francese già presenti nelle precedenti edizioni. L’iniziativa è finanziata interamente da Smeralda Holding nell’ambito del programma “Smeralda Holding per il territorio”.

Corsi gratuiti a Porto Cervo, il programma per adulti e studenti

Per gli adulti sono previsti otto corsi di inglese, dal livello principiante a quello avanzato, due di tedesco, uno di francese e uno di italiano per stranieri. Ogni percorso avrà una durata di 70 ore, con due lezioni settimanali di due ore.

L’offerta per bambini e ragazzi comprende invece tre corsi di inglese. Per gli alunni della scuola primaria è previsto un percorso da 15 ore, con una lezione settimanale di un’ora. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno frequentare due distinti corsi da 24 ore, con incontri settimanali di un’ora e mezza.

Le lezioni saranno gestite da The English School, in presenza e in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì. Il progetto riprende l’attività già proposta negli anni scorsi, ampliando l’offerta per rispondere anche alle esigenze linguistiche dei residenti stranieri.

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Chi può iscriversi e come presentare la richiesta

La partecipazione è riservata ai residenti nel Comune di Arzachena. Ogni corso sarà attivato con almeno 14 partecipanti; i posti sono limitati e verranno assegnati secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni.

Per conoscere le disponibilità e richiedere l’iscrizione è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

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