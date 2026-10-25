Arzachena, protesta in via La Marmora: “Si allaga dopo i lavori”

Un paradosso che si trasforma in un incubo per i residenti di via La Marmora ad Arzachena. A pochi giorni dalla conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale, le prime piogge hanno portato con sé una pesante e inaspettata sorpresa: l’allagamento delle abitazioni.

La denuncia, rimbalzata con forza anche sui canali social per richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale, evidenzia un fatto senza precedenti. I cittadini segnalano come l’acqua sia riuscita a penetrare all’interno delle mura domestiche, un evento drammatico che non si era verificato nemmeno durante la tragica alluvione del 2013.

Il paradosso dei lavori pubblici

I lavori di manutenzione stradale, teoricamente programmati per migliorare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri, si sono rivelati in questo caso un boomerang per la sicurezza idrogeologica della via. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze degli abitanti, il problema sarebbe strettamente legato alla stesa del nuovo asfalto.

Le ipotesi tecniche al vaglio puntano il dito contro un possibile innalzamento delle quote stradali rispetto alle soglie di ingresso delle abitazioni, o su un potenziale deficit del sistema di drenaggio (caditoie ostruite o pendenze errate) causato dalle lavorazioni del cantiere. Il risultato è che la strada si è trasformata in una vera e propria vasca di raccolta che ha riversato l’acqua piovana direttamente verso le case.

La rabbia dei cittadini: “Chiediamo risposte immediate”

“Grazie Comune di Arzachena, dopo l’asfalto nuovo abbiamo avuto la sorpresa”, scrive con amara ironia uno dei residenti colpiti dal disagio, riassumendo il sentimento di frustrazione di un intero isolato. La preoccupazione è tanta, soprattutto per il timore che l’arrivo di perturbazioni più intense possa causare danni ancora più gravi e strutturali.

I cittadini chiedono ora un intervento immediato e risolutivo affinché vengano verificate le pendenze e ripristinate le corrette vie di fuga per l’acqua piovana, prima che la situazione possa ripetersi alle prossime piogge.

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