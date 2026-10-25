Incidente con la moto a Olbia, rampa chiusa per i soccorsi

Cade con la moto in una rampa, incidente stamattina all’ingresso del centro di Olbia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia locale. Il centauro ha percorso la sopraelevata della 125 che parte dalla zona industriale all’ingresso nord della città. Ha imboccato la rampa per andare verso il tunnel o il centro di Olbia ma ha perso il controllo del mezzo.

È caduto proprio all’altezza della biforcazione, all’ingresso del sottopassaggio. Per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza la moto e quel tratto di strada è intervenuta la Polizia locale di Olbia. Un’auto di servizio ha chiuso al traffico l’accesso alla rampa in uscita per consentire i soccorsi in sicurezza.

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