La Passeggiata in Rosa diventa solidarietà.

Si è svolta ieri, nella sede dell’Archivio Mario Cervo di Olbia, la cerimonia di consegna del contributo economico raccolto in occasione della terza edizione della “Passeggiata in Rosa per la Vita”. La manifestazione organizzata dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Olbia si è tenuta lo scorso 4 ottobre. La presidente della sezione olbiese, Daniela Cittadini, insieme al Direttivo, ha consegnato ufficialmente il ricavato dell’iniziativa. La passeggiata è partita da piazza Crispi e proseguita lungo il lungomare, corso Umberto e la zona di San Simplicio. L’iniziativa si è inserita nel programma delle iniziative dell’Ottobre Rosa e nel progetto nazionale FIDAPA BPW, con la sezione di Senigallia come capofila.

Il ricavato alle associazioni del territorio

Un appuntamento che ha saputo unire il valore della prevenzione a quello della solidarietà, trasformando la partecipazione della comunità in un sostegno concreto per due realtà del territorio. I fondi raccolti sono stati interamente devoluti a Casa Silvia Onlus ODV e all’Associazione di Oncologia Paolo Secchi – Non Mollare Mai, entrambe impegnate a offrire supporto e vicinanza alle persone che affrontano il percorso della malattia e alle loro famiglie. Alla cerimonia erano presenti i presidenti delle due associazioni beneficiarie, Mariangela Lorettu per Casa Silvia e il dottor Natale Tedde per l’Associazione di Oncologia Paolo Secchi – Non Mollare Mai. Entrambi hanno espresso gratitudine per il gesto e per l’attenzione dimostrata dalla FIDAPA e dalla cittadinanza.

Una rete di collaborazione e speranza

«Camminare insieme ha un valore che va oltre la passeggiata – ha dichiarato la presidente Daniela Cittadini –. Ogni passo è stato un messaggio di vicinanza, prevenzione e speranza. Grazie a chi ha camminato con noi, grazie a chi sostiene ogni giorno chi affronta la malattia. Questo è il senso di FIDAPA: unite per il cambiamento». L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Olbia e la collaborazione dell’Archivio Mario Cervo, di Olbia NEon e di DroneLeader. Un lavoro condiviso che ha permesso di dare vita a un momento di partecipazione collettiva. Un unicomobiettivo comune: sostenere chi opera quotidianamente accanto alle persone più fragili.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a don Antonio Tamponi, che ha accolto i presenti sul sagrato della basilica di San Simplicio, manifestando la propria vicinanza e condividendo un significativo messaggio di speranza. Con la consegna del contributo si chiude idealmente il percorso della Passeggiata in Rosa. Resta il significato più importante dell’iniziativa: la solidarietà non si esaurisce in una giornata, ma continua attraverso il sostegno alle associazioni e alle persone che ogni giorno affrontano la malattia. La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Olbia ha ringraziato tutti i partecipanti, i volontari, i partner e l’Amministrazione comunale. Un messaggio che guarda al futuro e ricorda quanto la prevenzione, la condivisione e l’impegno della comunità possano fare la differenza.

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