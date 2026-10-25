Sbarramento sul rio S’Eleme: via libera alla fattibilità dell’opera

Incontro istituzionale per lo sbarramento idrico sul rio S’Eleme

Si è tenuto a Monti un incontro istituzionale sula proposta di realizzazione di uno sbarramento idrico sul Rio S’Eleme. Intervento promosso dall’amministrazione comunale locale. Il confronto ha registrato un’ampia ed effettiva collaborazione tra gli enti territoriali e regionali coinvolti. Ha visto la partecipazione dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, dei rappresentanti del Consorzio di Bonifica di Chilivani. Per il Comune di Berchidda, erano presenti il sindaco e l’assessore all’agricoltura Luciano Sini, confermando un quadro di collaborazione ampio e operativo.

Durante il tavolo di lavoro è emersa una netta convergenza sulla necessità dell’opera, formalizzata con l’inserimento formale del progetto nella programmazione regionale. Questa scelta consentirà l’avvio immediato dello studio tecnico e delle analisi approfondite per valutarne la fattibilità sul piano idraulico e ambientale.

La convergenza tra le istituzioni è stata netta: i cambiamenti climatici impongono scelte tempestive, fondate e orientate alla sicurezza idrica dei territori. Il percorso condiviso intende individuare soluzioni efficaci e in tempi certi per contrastare la crescente pressione della siccità che colpisce il settore agricolo e le comunità locali. Il dibattito si è svolto in un clima di piena cooperazione, finalizzato esclusivamente alla tutela delle risorse idriche e al benessere strategico del territorio.

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