Meteo Olbia 26 ottobre, torna il sole sulla Gallura

Nuvole al mattino, poi schiarite e temperature più miti

Il meteo Olbia del 26 ottobre vedrà una mattinata ancora nuvolosa, seguita da un graduale miglioramento con ampie schiarite nel pomeriggio. Le temperature saranno in lieve aumento e il vento da nord-ovest tenderà a perdere intensità nel corso della giornata.

A Olbia sono previsti 16 gradi di minima e 23 di massima, mentre a Tempio Pausania il termometro oscillerà tra 14 e 20 gradi. Anche La Maddalena ritroverà condizioni più tranquille dopo le giornate ventose, con il mare destinato a migliorare lentamente nel corso della giornata.

Le previsioni

La prima parte della giornata sarà caratterizzata da un cielo ancora molto nuvoloso, ma senza fenomeni significativi. Dal pomeriggio le schiarite diventeranno sempre più ampie, lasciando spazio a una seconda parte della giornata decisamente più luminosa.

Il vento di maestrale soffierà ancora moderato nelle prime ore, soprattutto tra Santa Teresa Gallura e l’Arcipelago di La Maddalena, prima di attenuarsi nel pomeriggio. Il mare resterà mosso sul settore orientale, mentre il miglioramento sarà più evidente verso sera. Dopo il passaggio perturbato del fine settimana, la Gallura ritroverà quindi una giornata più stabile, con temperature gradevoli e un clima decisamente più tranquillo rispetto ai giorni precedenti.

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