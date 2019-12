La processionaria del pino.

Prenderà il via il prossimo 9 gennaio l’attività di disinfestazione contro la processionaria del pino nel territorio comunale di Arzachena. In località Ea Bianca e in località Stazzi Michelacciu, infatti, persiste l’ultimo nucleo di infestazione ancora presente in Sardegna.

Gli interventi di disinfestazione saranno di natura chimica, mediante uso di piretroidi, e meccanica nei confronti di eventuali nidi di processionaria. L’attività interesserà solamente pini isolati già mappati nel 213 e potrebbe essere ripetuto nei giorni successivi. Nelle zone interessate dal trattamento verranno apposti cartelli che invitano a non soffermarvisi nelle successive 36 ore.

