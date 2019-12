La Compagnia barracellare di Budoni.

Nuove forze per la compagnia barracellare di Budoni. Hanno, infatti, prestato giuramento nelle mani del sindaco Giuseppe Porcheddu 7 nuovi volontari. La presenza della compagnia barracellare è determinate per il territorio comunale di Budoni.

Sempre in prima linea nella difesa dell’ambiente e cruciali nella gestione dell’ordine pubblico nel corso dei grandi eventi estivi. Sottoposti ad una formazione continua i volontari, a partire da gennaio seguiranno nuovi corsi per la gestione degli incendi e provvederanno al rinnovo dei brevetti BLSD per la rianimazione cardio polmonare.

