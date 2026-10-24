Pizzeria Fuego, nuovo riconoscimento per il locale gallurese

Il riconoscimento alla pizzeria Fuego di Sant’Antonio di Gallura.
Sant’Antonio di Gallura festeggia un altro straordinario traguardo per l’enogastronomia locale. La pizzeria Fuego ha ottenuto un nuovo e importante riconoscimento da parte di Restaurant Guru, confermando per il 2026 la qualità già premiata nel 2024.
Il traguardo premia una dinamica realtà a conduzione familiare che da ormai cinque anni porta avanti la propria attività con passione costante, impegno quotidiano e grande dedizione. L’amministrazione comunale di Sant’Antonio di Gallura ha espresso le sue più vive congratulazioni a Tomasina Marras, Francesco Pilo, Miriam Marras e a tutta la famiglia di Fuego, rivolgendo loro i migliori auguri per un futuro ricco di ulteriori successi e soddisfazioni professionali.
A coronamento di questo importante percorso, un pensiero speciale è andato anche al talento e alla creatività del territorio. L’amministrazione comunale ha, infatti, espresso il suo ringraziamento anche ad Emma Pitorru, autrice dell’originale logo aziendale che identifica con orgoglio l’immagine della Pizzeria Fuego.