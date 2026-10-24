Olbia, le previsioni meteo di domenica 25 ottobre 2026

Le previsioni meteo di 3bMeteo per la città di Olbia.

Domenica 25 ottobre all’insegna della variabilità a Olbia, dove sono attese condizioni meteorologiche in graduale miglioramento nel corso della giornata. Secondo le previsioni di 3bMeteo, la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli precipitazioni, destinate ad attenuarsi progressivamente con il passare delle ore.

Nel pomeriggio la copertura nuvolosa tenderà a diminuire, lasciando spazio a condizioni più stabili. Il miglioramento proseguirà fino alla sera, quando sulla città sono previsti cieli poco nuvolosi. Le precipitazioni attese saranno molto contenute, con un accumulo stimato di appena 0,2 millimetri nell’arco della giornata. Per quanto riguarda le temperature, la massima raggiungerà i 22 gradi, mentre la minima si attesterà sui 16 gradi. Attenzione ai venti, che soffieranno tesi da Ovest-Nordovest sia nelle ore mattutine sia nel pomeriggio. Il mare, invece, sarà poco mosso.

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